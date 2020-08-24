Воробьев поручил разъяснить родителям новый формат обучения в школах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разъяснить родителям, как будет организован формат обучения в школах в новом учебном году. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 24 августа.

«Прошу доходчиво разъяснить, как будет проходить 1 сентября и система обучения, чтобы каждая семья четко понимала, что мы запланировали с точки зрения учебного процесса и мер предосторожности», — сказал губернатор.

По его словам, родители хотят быть уверенными в безопасности своих детей в школах.

Ранее в понедельник Воробьев заявил, что во всех школах будут соблюдаться новые санитарные требования, установленные в связи с распространением коронавирусной инфекции. По этой причине занятия будут проходить в новом формате: не дети, а учителя будут переходить из класса в класс.