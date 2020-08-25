Россиянин занял деньги на пересадку почки и лишился квартиры

В Самаре бывший военный, его жена и двое детей столкнулись с риском выселения из единственной квартиры. Весной 2019-го россиянин занял деньги на лечение сестры — ей требовалась срочная пересадка почки. Мужчина утверждает, что вместо кредитного договора его обманом заставили подписать договор купли-продажи жилья. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам должника, он обращался в банки, но они выдать кредит отказались. Спустя некоторое время ему позвонила представитель организации «Кредит Финанс» и предложила выдать 800 тысяч рублей под 5 процентов годовых при условии внесения залога — квартиры. Мужчина согласился на условия сделки. При подписании документов он заметил, что в договоре было написано не «под залог квартиры», а «продажа квартиры».

«Мы были в шоке, конечно. Но сестру-то уже обнадежили, поэтому даже не могли себе представить, как скажем ей, что операции не будет. "Покупатели" заметили наше состояние, и начали убеждать нас, что все это просто формальность. К сожалению, мы бумаги эти подписали», — пояснил лишившийся жилья россиянин.

Ему пообещали, что он и его семья останутся жить в своей квартире и будут платить за нее кредит — 40 тысяч рублей в месяц. Спустя несколько месяцев некий «инвестор» позвонил мужчине и заявил, что семья выплачивает только проценты по кредиту, а не сумму основного долга, и потому будет выселена.

19 июня между жильцами и претендентом на квартиру разгорелся открытый конфликт. «Инвестор» пытался проникнуть внутрь, должник его не пускал. В итоге бывшему собственнику повредили руку. Он написал два заявления в полицию: о мошенничестве, в результате которого его семья лишилась квартиры, и о нанесении ему травмы. Семья подала иск в суд, чтобы признать сделку по продаже жилья недействительной. Но в этом ей отказали. Пока в деле разбираются правоохранители, прежние собственники продолжают жить в квартире, но опасаются, что их могут выселить в любой момент.

В марте 2020-го сообщалось о россиянке, которая лишилась приобретенной в кредит квартиры, предприняв попытку выплатить ипотеку купюрами образца 1995 года. Сотрудники приняли деньги, но уведомили женщину о том, что они недействительные.

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