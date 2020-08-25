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Глава российского региона отказался от винного кабинета в пользу Дня города

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Владимир Солодов
Владимир Солодов
Фото: Сергей Куксин / РИА Новости

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов распорядился отказаться от строительства винного кабинета в здании местного правительства в пользу празднования юбилея столицы региона. Об этом сообщается на сайте камчатского правительства.

Глава региона отметил, что уже дал соответствующее поручение и смета на ремонт и обустройства помещения будет пересмотрена. «Там были непонятные для меня элементы, например, был запланирован винный кабинет. Это полнейшее безобразие. (...) Экономию мы направим на организацию городских мероприятий», — цитирует его слова пресс-служба.

Солодов ранее решил прекратить аренду нескольких помещений и офисов в Москве и Владивостоке для правительства Камчатки. В результате были сэкономлены «серьезные средства». Он призывал коллег начать с себя, относиться бережно к госбюджету и направлять эти средства на помощь жителям, решение социальных проблем, проведение мероприятий для граждан.

В начале августа врио губернатора решил пересадить чиновников с личного служебного транспорта на такси. Это сэкономит бюджету края 21 миллион рублей в год.

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