Рэперша в облегающем платье в стиле 90-х восхитила фанатов своей фигурой

Австралийская хип-хоп-исполнительница Игги Азалия поделилась фотографией в облегающем наряде и порадовала поклонников. Снимок она разместила в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре 30-летняя знаменитость позирует в мини-платье в стиле 1990-х годов с логотипом культовой баскетбольной команды Chicago Bulls. Пост набрал более 530 тысяч лайков.

Фигура и внешний вид исполнительницы восхитили ее поклонников. «Сногсшибательна!», «Боже, ты такая горячая», «Мне очень нравится этот образ», «Вот это тело!», «С каждым днем она становится только моложе» — высказывались они.

Ранее в августе Игги Азалия повторила знаменитый образ Бритни Спирс из 2000-х. Так, она разместила фото, на котором позирует в белом кроп-топе на голое тело с надписью SEXSI, напоминающей красно-бело-синий логотип компании Pepsi. Отмечается, что в 2002 году папарацци запечатлели Спирс на улицах Лос-Анджелеса в идентичном наряде.