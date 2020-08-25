На Ямале нашли останки мамонта

На Новопортовском месторождении в Ямальском районе Ямало-Ненецкого округа обнаружили останки мамонта — фрагмент черепа и бивень. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работники месторождения нашли останки случайно, они передали фотографии находки специалистам, которые оценят важность открытия. Ученые рекомендовали пока хранить останки на месте обнаружения. Планируется продолжить поиски.

7 августа ученые Научного центра изучения Арктики нашли на юге Ямальского района древнее жилище с ценными артефактами — фрагментами керамики, каменными орудиями, костными останками северного оленя. Они также обнаружили образцы почв, которые позволят изучить климат того периода. Находка датируется приблизительно 4 тысячелетием до нашей эры.

Специалисты пришли к выводу, что основным занятием населения того периода была охота на северного оленя. К этому выводу они пришли после изучения каменных орудий — крупных наконечников копий и скребков для выделки шкур. Подобные скребки использовались в раннем железном веке и средневековье.