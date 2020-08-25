Черчесов рассказал о конфликте Дзюбы и кандидата в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не был вызван в национальную команду. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

Черчесов рассказал, что между кандидатом в сборную Соболевым и форвардом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой возникла неприязнь. Наставник рассчитывает, что игрокам удастся уладить ситуацию, и заявил, что готов поговорить с нападающим «Зенита».

«Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают», — пояснил специалист. Он выразил надежду, что Соболев пойдет навстречу и уладит ситуацию.

Ранее 25 августа был обнародован состав сборной на матчи Лиги наций против Сербии и Венгрии. Отсутствие Соболева, в активе которого два гола в нынешнем сезоне российского чемпионата, вызвало споры в социальных сетях. Многие пользователи считают невызов игрока несправедливостью. Журналист Сергей Егоров также сообщил, что между Соболевым и Дзюбой возник конфликт.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020-го. 23-летний форвард известен по игре за «Енисей», «Крылья Советов». В его активе 40 голов в 109 матчах за карьеру.