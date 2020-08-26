Тесты на коронавирус сдали более 70 процентов подмосковных педагогов

Перед началом учебного года подмосковные педагоги проходят тестирование на коронавирус, к настоящему моменту анализы сдали более 70 процентов учителей, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в среду, 26 августа.

«На данный момент 71,8 процента учителей уже прошли тестирование – это порядка 34,5 тысячи человек. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у 8,2 процента педагогов», — рассказала она.

Всего до 1 сентября планируется проверить 48 тысяч педагогов, уточнила министр.

Ранее на региональном портале госуслуг заработала интерактивная карта пунктов приема анализов на коронавирус, на данный момент в ней содержится информация о 260 медучреждениях.

19 августа министр образования региона Ирина Каклюгина сообщила, что занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.

Она подчеркнула, что во время учебного процесса будут соблюдаться новые меры безопасности. В частности, в школах будет действовать так называемая «кабинетная система», когда не дети, а учителя ходят из класса в класс.

