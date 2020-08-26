Зеленский отказался от «слишком большого» украинского бургера

Президента Украины Владимира Зеленского, который приехал с рабочим визитом в Днепр, заметили в ресторане быстрого питания McDonald’s. Видеозапись опубликована в YouTube.

На кадрах из заведения слышно, что Зеленский заказывает себе гамбургеры и напиток. Кассиры предложили ему «украинский бургер». Однако президент отказался, объяснив это тем, что он слишком большой.

Ранее сообщалось, что сотрудники личной охраны Зеленского на глазах у днепропетровских полицейских применили силу по отношению к активистке Алине Новиковой, которая пыталась поговорить с главой государства. В официальном документе судмедэкспертизы указывается, что у девушки сломано ребро. Позднее власти опровергли применение физической силы к митингующим.

26 августа Зеленский прибыл с рабочим визитом в Днепр. Он пообещал, что строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в городе начнется до конца сентября. Зеленский также посетил гимназию, осмотрел участок автодороги в Кривой Рог и побывал на Южном машиностроительном заводе имени А. М. Макарова.