Российский клуб уволил боровшегося с коронавирусом массажиста за прогулы

Футбольный клуб «Енисей» уволил массажиста Нуретдина Аскерова за прогулы. Об этом сообщает Baza.

Массажиста заставили объяснить, почему он отсутствовал на рабочем месте с 29 июля по 19 августа. Мужчина заявил, что не мог этого сделать из-за нахождения в «красной зоне» и опасности распространения коронавируса и предоставил справку с Красноярской станции скорой медицинской помощи.

«С моей стороны будет преступной халатностью, если я буду посещать сейчас тренировки "Енисея" и подвергать потенциальному риску жизнь и здоровье как футболистов команды, так и персонала», — отметил Аскеров.

По информации издания, клубное руководство знало, что с марта этого года Аскеров входил в специализированную бригаду скорой помощи. При этом прямого запрета на работу по совместительству у массажиста не было, что и послужило причиной увольнения.

«Енисей» выступает в Футбольной национальной лиге. После пяти туров нынешнего сезона команда с 10 очками занимает шестое место в таблице.

По состоянию на 26 августа в России выявлено более 970 тысяч заболевших коронавирусом. Количество случаев заражения в мире превышает 23 миллиона.