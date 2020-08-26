Россияне накупили подделок люксовых брендов на миллиарды рублей

Объем рынка подделок люксовых брендов в России за последние 12 месяцев, с июля 2019 года по июнь 2020-го, достиг 23 миллиардов рублей, что на 28 процентов больше, чем за предыдущий период. К такому выводу пришла специализирующаяся на борьбе с контрафактом компания BrandMonitor, сообщает РБК.

Репликой оказались семь из десяти предложений в социальных сетях, Instagram, «ВКонтакте» и Telegram, которые стали основным каналом распространения.

В общей сложности в России насчитали 192 тысячи аккаунтов, которые торгуют подделками. Они создали не менее 3,5 миллиона постов, среди которых 625 тысяч стали предложениями купить товар.

Более того, каждый третий онлайн-поставщик имеет свой магазин в Москве, каждый десятый — в Санкт-Петербурге и Краснодаре, а еще 3-7 процента — в остальных городах-миллионниках.

По словам гендиректора BrandMonitor Юрия Вопилова, из-за постоянного появления новых аккаунтов расследовать деятельность каждого практически невозможно. Он указал, что чаще всего продавцами являются не физические лица, а организованные преступные группировки.

Ранее BrandMonitor выяснил, что четверть продаваемых в России игрушек — подделки. Контрафактом чаще оказывались игрушечное оружие, куклы, роботы и игровые фигурки.