Представлен пистолет-пулемет Калашникова

Концерн «Калашников» представил пистолет-пулемет Калашникова (ППК-20). Новинка создана на базе оружия «Витязь-СН», сообщается на сайте проекта «Калашников Media».

Пистолет-пулемет Калашникова продемонстрировали на форуме «Армия 2020». Оружие создано на базе выпускаемого серийно пистолета-пулемета «Витязь-СН», который с 2005 года применяется в силовых структурах. Представители концерна уточнили, что при создании оружия были учтены замечания, выявленные при серийном изготовлении изделия. ППК-20 успешно прошел госиспытания и признан пригодным для серийного производства.

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По сравнению с предшественником, новое стрелковое оружие отличается улучшенной эргономикой, повышенной надежностью и имеет прибор малошумной стрельбы. ППК-20 разработан под патрон 9х19 миллиметров Luger, получил шестипозиционный телескопический приклад, эргономичную рукоятку, щелевой пламегаситель. В комплект со стрелковым оружием поставляется сумка из материала с цифровой маскирующей окраской.

Оружию было присвоено название «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20». Представители концерна уточнили, что это сделано с целью увековечения памяти заслуженного конструктора Российской Федерации Виктора Михайловича Калашникова.

«Витязь-СН», на базе которого выполнен ППК-20, разработан группой Виктора Калашникова в 2004 году. С 2005 года пистолет-пулемет находится на вооружении МВД, ФСБ и прочих силовых структур.

Ранее «Калашников» отчитался о завершении предварительных испытания малогабаритного автомата «Малыш». Созданный российскими оружейниками автомат предназначен для самообороны.