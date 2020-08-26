Камчатка запланировала задать тенденции экологического мышления

Камчатка станет передовым регионом и задаст тенденции сохранения экологии и развития экологического мышления во всей России, считает врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. О таких планах он объявил во время участия в акции по высадке «Садов памяти», сообщается на сайте региона.

Глава края вместе с жителями поселка Пионерский и представителями федерального и регионального лесхоза благоустроил еловую аллею в сквере. Он отметил, что совместное озеленение вовлекает людей в облагораживание своих территорий, и призвал сделать акцию традиционной.

«Для Камчатки вопросы сохранения экологии и природы имеют особое значение. Наши жители особенно беспокоятся за сохранение благоприятной экологической среды. Мы гордимся природой Камчатского края и поэтому для нас очень важно участвовать в таких мероприятиях», — сказал Солодов.

Акция «Сады памяти» проводится к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В скверах и садах разных городов России высаживают деревья в память погибших на войне. Уже насчитывается порядка 29 миллионов саженцев по всей стране.