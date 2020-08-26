В Москве резко выросли продажи готовых квартир

В июле 2020-го столичное управление Росреестра зарегистрировало 11,3 тысячи переходов прав собственности на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — на 30 процентов больше, чем месяцем ранее. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В годовом исчислении число сделок с готовыми квартирами по итогам прошлого месяца снизилось на 10 процентов. Всего в период с января по июль 2020-го Росреестр зафиксировал почти 63,2 тысячи переходов прав на вторичном рынке недвижимости — на четверть меньше, чем в январе-июле 2019-го.

«В июле количество зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья резко возросло по сравнению с июнем, когда рынок недвижимости только начал восстанавливаться после отмены в столице режима самоизоляции граждан, — отмечают регистраторы. — В целом, несмотря на возросшую доступность ипотеки на новостройки, объем сделок на вторичном рынке жилья вполне сопоставим с сегодняшними условиями рынка. При сниженной ключевой ставке Центробанка банки стали предлагать более мягкие кредитные условия на покупку вторичного жилья, да и сами продавцы рассматривают возможность снижения цены, чтобы переманить покупателей с первичного рынка».

Ранее, в июле, сообщалось, что существенная доля покупателей недвижимости в Москве может переориентироваться с однокомнатных квартир и студий на комнаты. Это произойдет из-за финансовых проблем, возникших у граждан на фоне распространения коронавируса.

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