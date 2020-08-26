Участники экспедиции в Арктику на яхтах преодолели морскую часть пути

Посвященная 75-летию победы экспедиция в Арктику на яхтах дошла до Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе и таким образом преодолела морскую часть пути. Об этом сообщили в пресс-службе Русского географического общества (РГО), передает ТАСС.

Экспедиция стартовала 1 августа из Архангельска, ее участники передвигались на яхтах «Жемчужина» и «Сибирь». Она посвящена памяти советских морских конвоев, погибших в Белом, Баренцевом и Карском морях в годы Великой Отечественной войны.

Участники экспедиции спустили венки возле острова Вайгач, разделяющего проливы Карские Ворота и Югорский шар — там в 1943 году подорвалось на немецкой мине спасательное судно Шквал с 50 людьми на борту, выжили только пятеро. Затем они посетили село Сеяха в средней части полуострова Ямала, где пополнили запасы ресурсов

Предполагается, что пройденный на яхтах путь может стать новым туристическим маршрутом, что поспособствует популяризации арктического мореплавания на парусных судах. В экспедиции участвуют 12 профессиональных яхтсменов из Архангельской и Омской областей, Татарстана, Москвы и Петербурга. Они намерены снять фильм о своем путешествии.

Ранее сообщалось, что власти Ямала планируют привлечь в регион туристов специальными турпакетами путешествий по Арктике. В связи с пандемией коронавируса и последствиями ее распространения туроператорам было рекомендовано переориентировать свою деятельность, в связи с чем регион сделает акцент на экскурсии, этнотуры, сплавы по рекам и путешествия в горы.