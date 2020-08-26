69-я параллель
 
Последние новости
Глава Башкирии счел исчерпаннным конфликт вокруг ситуации с шиханом Куштау
Трамп направил нацгвардию в Висконсин из-за массовых протестов
Охрана Зеленского опровергла избиение беженки из Донбасса
Московские врачи спасли девушку с гигантской опухолью головного мозга 
Загитова снимется в кино
Названа причина потопа в Третьяковской галерее
Из-за пандемии коронавируса появился новый модный тренд
Путин обсудил с премьером Италии госпитализацию Навального и Белоруссию
Виктор Гришин покинул пост ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова
«Спартак» обыграл «Ротор» в РПЛ
Новости партнеров

Участники экспедиции в Арктику на яхтах преодолели морскую часть пути

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница Кирилла Уютнова на Facebook

Посвященная 75-летию победы экспедиция в Арктику на яхтах дошла до Салехарда в Ямало-Ненецком автономном округе и таким образом преодолела морскую часть пути. Об этом сообщили в пресс-службе Русского географического общества (РГО), передает ТАСС.

Экспедиция стартовала 1 августа из Архангельска, ее участники передвигались на яхтах «Жемчужина» и «Сибирь». Она посвящена памяти советских морских конвоев, погибших в Белом, Баренцевом и Карском морях в годы Великой Отечественной войны.

Участники экспедиции спустили венки возле острова Вайгач, разделяющего проливы Карские Ворота и Югорский шар — там в 1943 году подорвалось на немецкой мине спасательное судно Шквал с 50 людьми на борту, выжили только пятеро. Затем они посетили село Сеяха в средней части полуострова Ямала, где пополнили запасы ресурсов

Предполагается, что пройденный на яхтах путь может стать новым туристическим маршрутом, что поспособствует популяризации арктического мореплавания на парусных судах. В экспедиции участвуют 12 профессиональных яхтсменов из Архангельской и Омской областей, Татарстана, Москвы и Петербурга. Они намерены снять фильм о своем путешествии.

Ранее сообщалось, что власти Ямала планируют привлечь в регион туристов специальными турпакетами путешествий по Арктике. В связи с пандемией коронавируса и последствиями ее распространения туроператорам было рекомендовано переориентировать свою деятельность, в связи с чем регион сделает акцент на экскурсии, этнотуры, сплавы по рекам и путешествия в горы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Для арктических туристов разработали турпакеты по Ямалу
Подготовлена стратегия развития Арктики до 2035 года
Туристов завлекут на Таймыр турами на Северный полюс
69-я параллель
69-я параллель09:1013 августа

«Это отдельная маленькая жизнь»

Как российский турист впервые пересек на лыжах плато Путорана
16:5025 августа

Российские исследователи нашли в Арктике хлеб и колбасу XIX века

14:5525 августа

В Мурманском арктическом университете появятся специальности для «Норникеля»

14:1925 августа

На Ямале нашли останки мамонта

69-я параллель09:44 1 августа

«Сынок, я видел русских. Это не враги»

Американский ученый с детства увлечен всем русским. Его фотографии возвращают Россию миру
17:2524 августа

В Арктике установят новый прибор для зондирования ионосферы Земли

18:5321 августа

В российском вузе начали обучать арктической политологии

16:0921 августа

Российские ученые разработали дешевые «греющие» окна для зданий в Арктике

69-я параллель12:5023 июля

Стальные дали

Кто помог стране освоить Урал, Сибирь и Русский Север
17:4220 августа

Северный флот подтвердил открытие нового острова в районе Новой Земли

17:0320 августа

На Новой Земле установили полевой дом для наблюдения за краснокнижными моржами

18:1219 августа

Плавучий университет МГУ изучил историю оледенения части Баренцева моря

Россия
Путин обсудил с премьером Италии госпитализацию Навального и Белоруссию
Цена обмана
О необходимости сурового наказания за фальсификации на выборах
Виктор Гришин покинул пост ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова
Раскрыта хроника транспортировки Навального из России в Германию
«Одних прививают, а другие получают пустышку»
В России начинается вакцинация от коронавируса. Почему к новой вакцине так много вопросов?
Москва справится с последствиями ливневых дождей
«На втором этаже разрешалось курить»
 
Все материалы
Мир
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
«Если кому-то страшно — значит, все в порядке»
Протесты в США начали американские женщины. Почему их не слышат, но боятся?
Китай запустил «убийц авианосцев» США после вторжения в его запрещенную зону
Российский БТР протаранил американский в Сирии и попал на видео
Взрывная волна
Ливан на грани гражданской войны: как взрыв в порту стал детонатором народного протеста
Американский сержант стал очередным загадочно погибшим на базе в Техасе
«На волоске от срыва»
Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
Все материалы
Бывший СССР
Алексиевич объяснила необходимость привлечь Путина к делам Белоруссии
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Колесникову вызвали на допрос в белорусский Следственный комитет
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Алексиевич заявила о нежелании оппозиции устраивать переворот в Белоруссии
«Он опозорился на весь мир»
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят?
Все материалы
Экономика
Россия согласилась помочь Белоруссии с кредитами
Россия создаст специальную компанию для «Силы Сибири-2»
Сбербанк представил образовательный кредит под три процента
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
«Роснефть» наградили за разработку уникального биопрепарата
Вкладываясь в будущее
Компания «Еламед» отмечает 40 лет лидерства на рынке медицинских приборов
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ рассказала о краже деталей военной техники в подразделении «Роскосмоса»
В Ингушетии в ходе спецоперации убили боевика
«За ним стояла милиция и половина братвы»
Белоруссию ждет война за лидерство в криминальном мире. Кого поддержат спецслужбы?
Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о похищении владельца ресторанов «Додо пицца»
Надир СалифовПоследний дон
Убит глава азербайджанской мафии. Воровской мир России ждет передел
Все материалы
Наука и техника
Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса
Раскрыта загадка внутреннего ядра Земли
В России создадут танк будущего на смену «Армате»
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Земля оказалась внутри остатков взорвавшейся звезды
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Канделаки отреагировала на возможный уход Месси из «Барселоны»
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Сын Кости Цзю дважды отправил соперника в нокдаун и заставил его сдаться
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Умер старейший хоккеист в мире
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Реванш между Поветкиным и Уайтом захотели провести в России
Все материалы
Культура
Роман Агаты Кристи «Десять негритят» переименовали из-за расизма
Зомби по имени Шон
Шпион, секс-символ, горец: первому агенту 007 Шону Коннери 90 лет
Афганская актриса и правозащитница получила огнестрельное ранение в Кабуле
«Молодежь слетает с катушек»
1996 год в российском шоу-бизнесе: звезды за Ельцина, будущие мамы за Диму Маликова
У 73-летнего Стивена Спилберга умер 103-летний отец
Евгений Осин и Борис Ельцин, 1996 годПоп против коммунистов
Лолита, танцы Ельцина и Алибасов в Чечне: как развлекалась Россия в год безумных выборов президента
Максакова сдала ДНК-тест на установление родства со Сталиным
Все материалы
Интернет и СМИ
Данные сотен тысяч клиентов российской авиакомпании оказались в открытом доступе
Tinder наказал мужчину блокировкой за необычное фото
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Ведущая Первого канала назвала двух союзников современных россиян
«Это исторический момент»
Россия готова к внедрению интернета нового поколения. Как он изменит жизнь людей?
Белорусский тележурналист поддержал протесты и озадачил ведущих Первого канала
«Он не был похож на убийцу»
Журналист-маньяк сумел стать всенародным героем. В свободное от работы время он душил проституток
Все материалы
Ценности
Пляжные фото Сары Джессики Паркер в купальнике стали предметом споров в сети
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Самая красивая женщина в мире обнялась с козами в платье за сотни тысяч рублей
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Блогерша увеличила ягодицы в Турции со скидкой и осталась с «обвисшим задом»
Девушка показала способы сделать хождение в туфлях на каблуках безболезненным
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Женщина погибла в зубах медведя во время телефонного разговора с отцом
«Вопиющая надменность и высокомерие»
Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
Женщина отступила от многолетнего правила и стала мультимиллионершей
Бывшая работница «Макдоналдса» назвала способ получить самый свежий заказ
Дэмьен Эколс на суде в 1994 году«Я десять лет не видел солнечного света»
Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
Мужчина за полгода похудел на 34 килограмма и поделился секретом успеха
«Однажды мы набрали в мусоре продуктов на 600 евро»
История россиянки об учебе в Австрии и переезде оттуда в Китай
Все материалы
Porsche показала обновленную Panamera
Летающие автомобили: от идеи до воплощения
Как наводились мосты между шоссе и небом и к чему это в итоге привело
«Калашников» выпустил электробайк в стиле ретро
Pinzgauer: автомобиль, который может все
Экстремальный австрийский вездеход с грозной угловатой внешностью и гениальной конструкцией
Представлен самый быстрый и мощный британский кроссовер
Десять очень странных пикапов
Шестиколёсный «Гелик», грузовой BMW M3 и другие неочевидные способы возить картошку
Электрический болид с моторами Tesla дважды установил рекорд скорости
Все материалы
Дом
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
«Человейники станут еще хуже»
Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей?
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Шесть миллионов мальков сибирского осетра выпустят в водоемы Югры
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Бурятия получит дополнительные 400 миллионов рублей на нацпроект «Культура»
Стратегическое отступление
Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?
В Омской области создадут центр компетенций
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
В Калмыкии появятся медцентры для сельских жителей
Все материалы