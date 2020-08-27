Отсутствие России на ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве объяснили

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила отсутствие России среди участников чемпионата Европы, который пройдет в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам тренера, Украина надеется на проведение турнира, но окончательное решение будет принято только в конце сентября. Винер-Усманова добавила, что сборная не может подать заявку на участие в несуществующих соревнованиях. Функционер также отметила, что россиянам нужно оплачивать проживание в гостинице, а в случае отмены чемпионата деньги вернуть не получится.

Об отсутствии России среди участников первенства Европы стало известно ранее в четверг, 27 августа. Сообщалось, что на турнир заявились 300 спортсменок из 39 стран.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике должен пройти в Киеве с 26 по 29 ноября этого года. Окончательное решение о проведении турнира примут 28 сентября.