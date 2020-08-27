Сборная России по художественной гимнастике пропустит чемпионат Европы в Киеве. Об этом сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (UEG).

По какой причине российская команда не примет участия в турнире, не уточняется. По сообщению Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», россияне сами отказались выступать на соревнованиях без объяснения причины.

Отмечается, что в турнире примут участие около 300 спортсменок из 39 стран. Чемпионат Европы по художественной гимнастике должен пройти в Киеве с 26 по 29 ноября этого года. Окончательное решение о проведении турнира примут 28 сентября.

Предыдущее первенство Европы прошло в мае 2019 года в Баку. Российские спортсменки завоевали золотые медали во всех дисциплинах.