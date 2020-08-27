В российском регионе отчитались о лучшей в мире раскрываемости убийств

В Курганской области следователи отчитались о стопроцентной раскрываемости убийств и изнасилований за первую половину 2020 года. Об этом заявил руководитель регионального управления Следственного комитета России Богдан Францишко на заседании коллегии ведомства.

По его словам, за первое полугодие 2020 года на 22 процента сократилось число убийств и почти в два раза — фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Он также отметил, что все эти преступления, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера в регионе были раскрыты.

Поскольку таких показателей раскрываемости нет нигде в мире, статистика Курганской области, исходя из официальных данных, стала лучшей в мире.

При этом общее число таких преступлений Францишко не озвучил.

Ранее сообщалось, что Минобороны России объявило о полном искоренении дедовщины в армии. Об этом заявил во время круглого стола замминистра обороны Андрей Картаполов. По его словам, в вооруженных силах был наведен уставной порядок и значительно снизилось число воинских преступлений.