Школьники среди коренных народов Севера оказались самостоятельнее и спокойнее

Старшеклассники из числа представителей малочисленных народов Севера оказались более стрессоустойчивыми и самостоятельными, чем их сверстники, выяснили специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Соответствующая научная работа опубликована в журнале «Образование и наука».

Научные сотрудники, психологи и педагоги провели исследование среди 119 подростков 14-17 лет, учащихся в образовательных учреждениях Надыма и Тюмени. 16 из них были из семей кочевников (ненцев). Целью работы было узнать, насколько школьники готовы к выбору профессии. Оценивались такие показатели, как информированность, автономность, принятие решения, планирование, эмоциональное отношение.

Согласно выводам исследователей, «коренные» учащиеся субъективно проявляли себя более спокойными в сложных жизненных ситуациях, например при выборе специальности. Северяне демонстрировали большую самостоятельность, смотрели с оптимизмом в профессиональное будущее. В целом у них было меньше напряженности и чувствительности, психоэмоциональной симптоматики. Изменение настроения происходило чаще, значимость социального окружения была выше.

По мнению педагогов, полученные данные могут свидетельствовать о специфике жизни в суровом климате, что требует от ребенка психоэмоционально взрослеть раньше.

Ранее сообщалось, что к новому учебному году 4 тысячи школьников-северян доставят на вертолетах в образовательные интернаты Ямала.