На Алтае досрочно отремонтировали 40 километров дорог

На Алтае досрочно завершен ремонт восьми участков автомобильных дорог общей протяженностью около 40 километров. Как сообщает ТАСС, работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отмечается, что объекты ремонты выбирали с учетом пожеланий местных жителей, а также данных инструментальной диагностики автомобильных дорог и рекомендаций ГИБДД по сокращению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В числе досрочно отремонтированных участков — дороги на границах с Кемеровской области и Казахстаном, подъезд к природному парку «Белуха» с самой высокой горной вершиной Алтая. В 2020 году планируется привести в нормальное состояние больше 155 километров дорожного полотна почти во всех муниципальных образованиях республики.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.