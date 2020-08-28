Мороженому в России предрекли подорожание

Представители бизнеса предрекли подорожание мороженого в России в 2021 году из-за введения обязательной маркировки продукта. Об этом в пятницу, 28 августа, пишут «Известия».

По данным издания, участники рынка обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить мороженое весом до 100 граммов из системы маркировки, поскольку под этот параметр подпадает большая часть продукции. Маркировка товаров, по мнению бизнеса, потребует затрат и инвестиций, что грозит им прямыми убытками. Кроме того, издание со ссылкой на опрошенных экспертов отмечает, что обязательная маркировка негативно повлияет и на ассортимент, вынудив уйти с рынка мелких региональных производителей, а цены на мороженое вырастут на 10-15 процентов.

Как пояснили изданию в Минпромторге, в ведомстве оценивают риски и затраты и стремятся обеспечить плавный и комфортный переход к обязательной маркировке.

В настоящее время в России вводится система маркировки ряда товаров, которая позволит отследить путь продукции от производителя до конечного продавца и будет препятствовать распространению нелегальной продукции.

Ранее сообщалось, что более 250 тонн мороженого отправлено на экспорт из Краснодарского края с начала 2020 года, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого. Мороженое отправлено в Абхазию, Узбекистан, Азербайджан, США, Тайвань, Вьетнам, Сербию, Грузию, Туркменистан и Израиль.