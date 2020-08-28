Россия вышлет норвежского дипломата

Россия вышлет одного из старших дипломатов норвежского посольства в рамках ответа на действия Осло. Об этом заявили в МИД России послу страны Рюне Ресаланду, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что для сообщения об этом шаге российских властей посла вызвали в министерство. Аккредитация упомянутого сотрудника посольства будет прекращена в течение трех дней — именно столько на подготовку к отъезду норвежские власти дали российскому дипломату ранее в этом месяце.

В МИД подчеркнули, что шаг Норвегии по высылке россиянина — проявление деструктивной политической линии. Отмечается, что это скажется на двусторонних отношениях, и вина за этот эффект лежит на Осло, а не на Москве.

Ранее в среду стало известно о решении Осло выслать из страны гражданина России, который работал в торговом отделе посольства и якобы совершил действия, «несовместимые с дипломатическим статусом».

17 августа норвежские СМИ сообщили об аресте 50-летнего местного жителя по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. По информации правоохранительных органов, норвежец встречался с офицером российской разведки. По данным издания Upstream, задержанный работал в компании по управлению рисками DNV GL, которая связана со строительством трубопровода «Северный поток-2».