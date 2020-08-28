«Челси» подписал контракт с переболевшим в России туберкулезом защитником

Лондонский «Челси» подписал контракт с защитником сборной Бразилии Тиагу Силвой. Об этом сообщает в Twitter английской команды.

Футболист, пришедший в клуб на правах свободного агента, заключил с синими однолетнее соглашение с опцией продления еще на год. Финансовые условия контракта не уточняются.

Последним клубом в карьере Силвы был ПСЖ. В июле этого года он расторг контракт с парижанами после восьми лет в команде. В прошлом сезоне 35-летний бразилец провел в составе столичного клуба 31 матч во всех турнирах.

В послужном списке Силвы также выступления за бразильские «Флуминенсе» и «Жувентуде», итальянский «Милан» и португальский «Порту». В 2005 году бразилец заключил контракт с московским «Динамо», но так и не провел за команду ни одного матча. В России защитник переболел туберкулезом. В активе Силвы также 89 матчей и семь голов в составе сборной Бразилии.

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