В Белоруссии арестовали соучредителя The Village

Белорусский бизнесмен и соучредитель информационных сайтов KYKY и The Village Александр Василевич был арестован в Белоруссии. О случившемся сообщила его супруга Надежда Зеленкова на своей странице в Facebook.

По ее словам, мера пресечения в виде заключение под стражу может быть изменена.

«Саша строит вокруг себя мир, в котором он сам хотел бы жить. (...) И он очень любит медиа и свободу», — написала она.

О задержании Василевича, который также владеет рекламным агентством Vondel/Hepta, галереей современного искусства, стало известно 27 августа. В тот же день в минском офисе The Village прошли обыски. Совладелец компании Mint Media, в которую входит издание, проинформировал, что силовики «расследуют налоговые преступления».

Сайт The Village Беларусь в настоящий момент блокируют, на территории республики он доступен только через VPN.

25 августа компания «Яндекс» вывезла из Белоруссии часть сотрудников минского офиса. Это произошло после визита силовиков. Всего в минском офисе «Яндекса» числилось около 300 человек.