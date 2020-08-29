В России разработали технологию для восстановления речи по артикуляции

Российские ученые разработали технологию, которая поможет восстановить речь по артикуляции. С ее помощью пациенты смогут проводит логопедические уроки и быстрее восстанавливаться после инсультов. Возможности программы обеспечивают нейросети, которые распознают звук и изображение, пишет газета «Известия».

Так, технология будет считывать положение языка и губ пациента, чтобы оценить правильность позиции, а также звук, сопоставляя его с заранее записанным эталоном. Изначально программа будет настроена на проработку 12 основных проблемных звуков.

Затем программа будет на практике показывать пациентам правильные позиции для артикуляции по заранее составленному сценарию. По его завершении технология составит отчет, учтя главные речевые проблемы пользователя. Это позволит логопедам корректировать программы лечения.

По словам экспертов, разработка не сможет заменить логопедов на стадии постановки диагноза. Однако поможет им при выполнении самостоятельный работы. Ожидается, что технология пройдет клинические испытания уже в 2021 году.