Двойник принца Гарри пожаловался на трудности с работой из-за Megxit

Двойник британского принца Гарри, 31-летний механик Генри Морли (Henry Morely) пожаловался на трудности с работой после того, как герцоги Сассексие отказались от королевских полномочий. Об этом сообщает Metro.

Сходство с принцем Гарри знакомые Морли начали подмечать, когда ему исполнилось 18 лет. С тех пор люди часто просят сфотографироваться с ним на улицах. Однако британец признает, что его «выдает» сильный йоркширский акцент.

Морли подрабатывал в качестве двойника принца в ночных клубах и на частных вечеринках в Англии. Его доход составлял 2500 фунтов в неделю. В 2018 году, когда состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл, ему платили до 1500 фунтов за выступление, и этот период был для него самым прибыльным.

Однако после того, как принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью, что получило название Megxit, интерес к подобного рода развлечениям резко упал. По словам Морли, британцы перестали приглашать его на мероприятия, поскольку не одобряют то, что королевская пара покинула страну.

Механик надеется, что принц Гарри исправит свой имидж в Великобритании, опасаясь, что в противном случае он навсегда лишится прибыльной подработки.

Ранее другой двойник принца Гарри Чанси Уильямс, популярный в США исполнитель песен в стиле кантри, пожаловался на путаницу из-за внешности. Двойник члена королевской семьи ответил, что во время отдыха в Европе из-за незнания иностранных языков ему оставалось лишь улыбаться и кивать, когда его принимали за принца.

Принц Гарри — младший сын наследника британского престола принца Уэльского Чарльза и внук королевы Елизаветы II. Он попал в центр внимания в январе 2020 года, когда объявил об отказе от привилегий и обязанностей, полагающихся ему как члену королевской семьи. После этого он и его супруга лишились титулов и переехали в США.