В Госдуме предложили временно запретить услуги караоке во всех заведениях

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо депутата, направленное на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Он напомнил, что в стране по-прежнему ежедневно фиксируется свыше 4000 новых случаев заражения коронавирусом. Сухарев также обратил внимание на исследования, в которых доказывается повышенная опасность заведений, предоставляющих услуги караоке.

«Прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — написал депутат. При этом он подчеркнул, что если меры будут принять и караоке запретят, всем развлекательным заведениям позволят продолжать оказывать услуги по организации общественного питания.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с предложением временно остановить деятельность кальянных. По мнению общественника, это поможет снизить распространение коронавируса. Однако владельцы заведений раскритиковали такую идею. Они подчеркнули, что доводы о связи кальяна и распространения инфекции не имеют научного подтверждения. Кроме того, множество человек по всей стране останется без работы.