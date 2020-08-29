Белорусский депутат пожаловался на угрозу расправы

Депутат Осиповичского избирательного округа Светалана Шутова пожаловалась на угрозу физической расправы, которая поступила ей в один из мессенджеров. Об этом сообщает агентство БелТА в субботу, 29 августа.

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По ее словам, аноним призвал ее сдать мандат течение трех дней. «Потом будем резать. Привет дочери», — цитирует она сообщение.

«Если кого-то не устраивает моя работа — скажите об этом прямо и честно, а не угрозами мне и моим родным», — сказала она.

Шутова добавила, что работает открыто и никогда не скрывала свою политическую позицию. Депутат подчеркнула, что не намерена поддаваться на провокации.

После выборов 9 августа, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, в стране начались массовые акции протеста. Демонстранты требуют проведения честных выборов. Между тем Лукашенко обвиняет в организации протестов западные силы, а протестующих называет овцами.