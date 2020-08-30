В Крыму отказались делать статус полуострова предметом обсуждений

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в регионе не считают актуальным делать статус полуострова предметом обсуждений. Его слова передает РИА Новости.

Как подчеркнул Константинов, вопрос статуса Крыма на данный момент закрыт, и ни на одной мировой политической дискуссионной площадке его не обсуждают всерьез. «Все все понимают. Эта тема уже не предмет обсуждения, с Зеленским так уж точно», — отметил он.

По мнению крымского политика, на Украине вопрос полуострова обсуждают для того, чтобы отвлечь внимание граждан от проблем внутри страны. В частности, он пояснил, что рейтинг у президента Украины Владимира Зеленского «упал ниже плинтуса», сама страна разобщена, а люди в находятся в растерянности. «Нет ни Евросоюза, ни хороших отношений с Россией», — заключил Константинов.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства отказались признать его результаты и ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной, российские власти опровергают эти обвинения.