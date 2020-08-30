Националисты подрались с участниками ЛГБТ-фестиваля в Одессе

В Одессе националисты подрались с участниками ЛГБТ-фестиваля «Одесса Прайд 2020». Об этом сообщается на сайте одесской полиции.

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Как отметили правоохранители, противники ЛГБТ-движения распылили в толпе газ и забросали активистов яйцами. Также нарушители выкрикивали нецензурные националистические лозунги. В результате драки были задержаны 16 человек. Двух полицейских госпитализировали.

На официальной странице движения «Одесса Прайд 2020» в Facebook сообщается, что активистов атаковали представители группы «Традиция и порядок». Также в записи отметили, что акция на Приморском бульваре была мирной, мероприятие анонсировали заранее. Через десять минут после начала противники ЛГБТ-сообщества напали на демонстрантов и начали брызгать в них перцовым спреем. Некоторых участников, по информации группы, пришлось госпитализировать.

«Такого уровня агрессии и безнаказанности не было в предыдущие годы. Призываем Нацполицию Украины привлечь к уголовной ответственности виновных в нападении на мирных демонстрантов и принять меры по "Традиции и порядку" за ненависть и разжигание насилия», — призвали участники группы.