Белоруссия глубже залезла в долги

Белоруссия с января по июль 2020 года глубже залезла в долги: внешний долг республики за семь месяцев вырос на 3,7 процента, до 17,8 миллиарда долларов, внутренний увеличился на 11,8 процента, до 9,8 миллиарда белорусских рублей (3,67 миллиарда долларов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина страны.

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За период с января по июль Белоруссия нарастила внешние заимствования на сумму, эквивалентную 1,84 миллиарда долларов, в том числе 1,392 миллиарда пришлись на облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках. Еще 370,3 миллиона долларов получены от российского правительства и банков. Остальные деньги поступили от Экспортно-импортного банка Китая, Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития и СИБ.

Белоруссия также нарастила внутренние заимствования. В январе-июле республика разместила внутренних валютных и рублевых гособлигаций на сумму, эквивалентную 210 миллионам долларов.

Ранее стало известно, что Россия согласилась рефинансировать белорусский государственный долг на миллиард долларов. По мнению президента республики Александра Лукашенко, «это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», курс которой обвалился на фоне массовых протестов после выборов главы государства.