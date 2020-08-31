Названа опасность дешевых китайских смартфонов

Пользователи смартфонов из Африки подверглись атаке мошеннических приложений. Об этом сообщает издание BuzzFeed News со ссылкой на исследование агентства Secure-D.

Журналистам стало известно о массовых случаях кражи денег покупателей смартфонов из Африки. В частности, с изданием связался житель ЮАР, который приобрел дешевый телефон Techo китайской компании Transsion и обратил внимание на неполадки в работе устройства. По его словам, на экране смартфона часто появлялись всплывающие уведомления, а к счету было подключено несколько платных подписок. При этом пользователь не скачивал сторонние программы и не устанавливал платных расширений.

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Инцидент с кражей средств проанализировали специалисты агентства Secure-D и заявили, что мошенническое ПО было установлено либо производителем названного смартфона, либо его продавцом. Также эксперты заметили, что с марта по декабрь 2019 года зафиксировали 84 400 сомнительных транзакций, связанных с опасными приложениями, установленными на девайсах Transsion. В основном трафик шпионского ПО исходил из африканских и азиатских стран — ЮАР, Эфиопии, Камеруна, Египта, Ганы, Индонезии и Мьянмы.

В заявлении Transsion была опровергнута информация о том, что приложения могли быть установлены на производстве: «Мы всегда ставим в приоритет безопасность наших пользователей». Также представитель компании подтвердил, что некоторые смартфоны были заражены зловредными программами Triada и xHelper, которые установил «неустановленный поставщик в цепочке поставок».

По словам опрошенных журналистами экспертов, опасность кражи данных и средств кроется во многих недорогих смартфонах, представленных на рынке. Купивший девайс с шпионским ПО пользователь из ЮАР подтвердил, что телефон обошелся ему всего в 30 долларов. «Я поклонник Samsung, но при виде этой цены решил попробовать дешевый продукт», — заявил потребитель.

Ранее эксперт рассказали, что первым признаком атаки на смартфон может быть факт неожиданного включения или выключения девайса. Также о заражении девайса вирусным ПО могут свидетельствовать случаи появления в памяти аппарата новых приложений, которые были установлены без участия пользователя.