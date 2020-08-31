Турция обвинила Францию в империализме

Франция, вмешиваясь в конфликт Турции и Греции, проявляет империализм, не соответствующий современной международной ситуации. Заявление представителя МИД Турции Хами Аксоя после того, как о происходящем высказался президент Франции Эммануэль Макрон, опубликовало ТАСС.

Дипломат обратился к европейцам, которые, по его мнению, не видят истинного положения дел: он подчеркнул, что конфликты в Восточном Средиземноморье должны решаться усилиями одних лишь прибрежных стран.

«Эпоха определения их империалистского образа мышления с помощью рисования линий на картах осталась позади. Турция способна сдерживать всех, кто пытается узурпировать ее законные права и интересы, отправив "армаду"», — цитирует агентство его слова.

Эта реплика стала ответом на заявление Макрона: тот 28 августа рассказал о «политике красных линий», которых придерживается Париж, участвуя в греческо-турецком конфликте.

15 августа стало известно, что в территориальных водах Греции обнаружили подводную лодку Турции. Двумя днями ранее Франция перебросила военную технику к Средиземному морю для поддержки греческой стороны.

В начале месяца сообщалось, что отношения Греции и Турции вновь обострились. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Афины не соблюдают договоренность с Анкарой и не прекратили операции в Восточном Средиземноморье. По его словам, Греция возобновила буровые работы вопреки соглашениям.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с аннексией острова Грецией. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.