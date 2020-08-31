Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Последние новости
Второй свидетель заявил о сидевшем на пассажирском сиденье Ефремове
Десять юных футболистов погибли от удара молнии
Участкового арестовали после обвинений в надругательстве над капитаном полиции
Раскрыты итоги исследования иммунитета к коронавирусу в России
В России отреагировали на появление «самого заразного штамма коронавируса»
Белый медведь убил безоружного мужчину
Анатолий Сердюков собрался на пенсию
Лидер Little Big объявил о разводе с Татаркой
Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo
В Гидрометцентре посмеялись над прогнозом о суровой зиме в России
Новости партнеров

Счетная палата указала на риски нацпроекта «Наука»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Счетная палата России указала на риски реализации национального проекта «Наука». Об этом сообщает ТАСС.

Среди проблем Счетная палата указала недостаточный объем финансирования нацпроекта и «значительный запланированный объем внебюджетных средств, привлечение которых не гарантировано».

«Среди проблем также отмечены отставание России по уровню заработной платы в сфере науки и технологий, что создает дополнительные стимулы к "утечке мозгов", а недостаточные темпы обновления и создания инфраструктуры исследовательской деятельности влияют на обеспечение конкурентоспособных условий труда и жизни ученых», — говорится в отчете.

При этом Счетная палата сообщила о положительных итогах реализации нацпроекта — создании 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, устройстве лабораторий мирового уровня на базе 35 организаций и проведении международных научных исследований на уникальных научных установках класса «мегасайенс».

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские ученые захотели больше денег на исследования
Казань получит сотни миллионов рублей на модернизацию научного центра
Российским ученым раздали миллионные гранты
Нацпроекты
Нацпроекты00:0326 августа

Кризисный разум

Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
14:29Сегодня

Глава Кубани предложил расширить горевший заповедник «Утриш»

14:29Сегодня

Тысячи жителей Волгоградской области стали самозанятыми

14:29Сегодня

В 56 сельских школах Кузбасса появится высокоскоростной интернет

Нацпроекты13:2221 августа

«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»

Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
14:28Сегодня

В Татарстане построят мост за миллиард рублей

13:10Сегодня

Новые микрорайоны Кемерова соединили шестиполосные проспекты

13:09Сегодня

Центр техподдержки БелАЗ в России перейдет на бережливые технологии

Нацпроекты00:0416 августа

Капитальное вложение

Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
13:09Сегодня

На дороги Дагестана в 2020 году выделят 800 миллионов рублей

13:08Сегодня

На привлечение медиков в якутские села выделят втрое больше денег

01:45Сегодня

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Россия
Женщина умерла после взрыва газа в жилом доме в Крыму
«Возьмут полотенце, засунут в него кусок мыла и изобьют»
Минобороны объявило о победе над дедовщиной. Как она появилась и что о ней думают солдаты-срочники?
Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве
Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
На Сахалине стартовал молодежный слет «ОстроVа-2020»
Все материалы
Мир
Ушедший в отставку премьер-министр Японии поблагодарил Путина за работу
Стало известно состояние Навального перед вылетом в Германию
Роза пустыни
Стильная, смелая, прогрессивная: как мир полюбил жену Башара Асада и за что возненавидел ее
Греция провела военные учения из-за «турецкой провокации»
Синдзо АбэПремьер-министр Японии ушел в отставку
Он считал себя другом Путина и годами пытался вернуть Курилы. Но так и не смог
Турция отправила в Россию делегацию
«Если кому-то страшно — значит, все в порядке»
Протесты в США начали американские женщины. Почему их не слышат, но боятся?
Все материалы
Бывший СССР
Оппозиция Белоруссии заметила в словах Путина сигнал слабости Лукашенко
Красно-белые идут
Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко
Белорусская оппозиция обвинила Лукашенко в спекуляциях на тему новой конституции
Колесникова обвинила Лукашенко в отсутствии добрососедских отношений с Россией
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Жестокое задержание пассажиров троллейбуса в Минске сняли на видео
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Все материалы
Экономика
Российские госкомпании оказались выгодны только их руководству
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
От Пенсионного фонда России призвали избавиться
Россиянам описали план действий в случае недоплаты пенсии
Первая пятилетка
На Кубани подвели итоги работы промышленного комплекса
Глава TikTok не выдержал войны с Трампом и ушел
Все материалы
Силовые структуры
Заподозривший отравление россиянин зарезал жену и тещу
«Крики детей были самыми страшными звуками той ночи»
Лучший пароход СССР затонул, столкнувшись с сухогрузом. 423 человека погибли из-за ошибок капитанов
Полиция возбудила дело после избиения блогера Егора Жукова
ФСБ сообщила о ликвидации законспирированной ячейки сборщиков денег террористам
Адвокат Ефремова пообещал устроить в суде «разнос» на основании видеозаписи
Все материалы
Наука и техника
Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса
Раскрыта загадка внутреннего ядра Земли
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
В России создадут танк будущего на смену «Армате»
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Земля оказалась внутри остатков взорвавшейся звезды
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Канделаки отреагировала на возможный уход Месси из «Барселоны»
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Сын Кости Цзю дважды отправил соперника в нокдаун и заставил его сдаться
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Умер старейший хоккеист в мире
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Трофим Ломакин«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму
Все материалы
Культура
Рудковская объявила вознаграждение за имя назвавшего ее бабушкой анонима
Умер создатель Скуби-Ду
«Вы живете в мире, созданном блондинкой»
Новый роман Виктора Пелевина: появление коронавируса, трупы в питерской Мойке и секс в масках
Зомби по имени Шон
Шпион, секс-символ, горец: первому агенту 007 Шону Коннери 90 лет
Принц Гарри снялся в документальном фильме
«Молодежь слетает с катушек»
1996 год в российском шоу-бизнесе: звезды за Ельцина, будущие мамы за Диму Маликова
Все материалы
Интернет и СМИ
В работе Telegram произошел сбой
«Предохраняться? А зачем?»
Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» решил лишить сына наследства
Бункер с даркнетом
 
Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» раскрыл размер своей пенсии
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Мужчина сравнил советских и американских девушек в 50-х и разозлил людей
Все материалы
Ценности
Пляжные фото Сары Джессики Паркер в купальнике стали предметом споров в сети
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Самая красивая женщина в мире обнялась с козами в платье за сотни тысяч рублей
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Блогерша увеличила ягодицы в Турции со скидкой и осталась с «обвисшим задом»
Девушка показала способы сделать хождение в туфлях на каблуках безболезненным
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Прожившие в браке 79 лет супруги раскрыли формулу долговечной любви
«Я позволял себе шалость»
Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
Меган Маркл обвинили в лицемерии после слов о равных правах
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
На дне реки нашли мешок с человеческими костями
Все материалы
На Сахалине откажутся от бензина и дизеля
Тернистый путь полноприводных мотоциклов
Чем байки с двумя ведущими колесами лучше традиционных мотоциклов и что с ними не так
Москвичам запретят выезжать на выделенные полосы
Броневик Сталина
Видео: самый дорогой отечественный автомобиль за 270 миллионов рублей
Chery раскрыла комплектации кроссовера Tiggo 7 Pro для России
Самая дорогая Toyota Tundra
Видео: пикап Toyota за 12 миллионов. Почему так дорого и что внутри?
Уникальный среднемоторный Honda Civic продают на аукционе
Все материалы
Дом
Квартиру Шостаковича выставили на продажу за 89 миллионов рублей
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Москвичи обоготворили общественные туалеты
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
Жителей российского города обязали платить за дождь и снег
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
В Петербурге уничтожили исторический фасад ради магазина
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда
Все материалы