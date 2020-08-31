Счетная палата указала на риски нацпроекта «Наука»

Счетная палата России указала на риски реализации национального проекта «Наука». Об этом сообщает ТАСС.

Среди проблем Счетная палата указала недостаточный объем финансирования нацпроекта и «значительный запланированный объем внебюджетных средств, привлечение которых не гарантировано».

«Среди проблем также отмечены отставание России по уровню заработной платы в сфере науки и технологий, что создает дополнительные стимулы к "утечке мозгов", а недостаточные темпы обновления и создания инфраструктуры исследовательской деятельности влияют на обеспечение конкурентоспособных условий труда и жизни ученых», — говорится в отчете.

При этом Счетная палата сообщила о положительных итогах реализации нацпроекта — создании 14 центров компетенции Национальной технологической инициативы, устройстве лабораторий мирового уровня на базе 35 организаций и проведении международных научных исследований на уникальных научных установках класса «мегасайенс».

Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.