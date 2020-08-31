Россия выслала трех сотрудников посольства Словакии в Москве, сообщается на сайте МИД РФ.

Такое решение принято в ответ на высылку российских дипломатов из Братиславы. Послу Словакии также выразили протест в связи с «безосновательной высылкой» россиян. «Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», — говорится в сообщении на сайте.

10 августа сообщалось, что власти Словакии приняли решение выслать троих российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Москва пообещала зеркально ответить на эти меры, но подчеркнула, что хочет развивать взаимоуважительные отношения с Братиславой.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, ветеран ФСБ Владимир Джабаров связал высылку российских дипломатов из Словакии с аналогичной ситуацией в Чехии в июне этого года. По его словам, такие действия являются звеньями одной цепи недружественных шагов в отношении России.

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