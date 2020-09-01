В Беслане почтили память жертв теракта в школе

В Беслане началась вахта памяти по жертвам террористического акта в школе №1. Об этом сообщает ТАСС.

В первые часы трехдневной вахты память жертв теракта почтили более тысячи человек, рассказали в пресс-службе МВД по Северной Осетии. «Люди приходят и в школу, и на кладбище "Город Ангелов"», — отметили в ведомстве.

Траурные мероприятия начались в разрушенном здании в 09:15 по московскому времени, когда 16 лет назад раздался первый выстрел террористов. Люди приходят с цветами, зажигают свечи рядом с фотографиями погибших, несут игрушки и воду, которую террористы не разрешали пить заложникам. Среди собравшихся — глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, члены правительства, общественники.

Во дворе школы зажгутся свечи, первый день вахты завершится заупокойной службой.

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Группа боевиков захватила и в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы №1. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — 10 сотрудников ЦСН ФСБ, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа. Ответственность за случившееся взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.