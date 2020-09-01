«Спартак» решил избавиться от купленного за рекордные деньги футболиста

Московский «Спартак» решил избавиться от голландского полузащитника Гуса Тиля. Об этом сообщает Kicker.

Футболист в ближайшее время должен присоединиться к немецкому «Фрайбургу», заключив с командной арендное соглашение сроком на два года. Ожидается, что скоро голландец пройдет медосмотр в клубе Бундеслиги. Другие детали перехода не уточняются. Будет ли прописана в контракте опция выкупа игрока — не сообщается.

В нынешнем сезоне Тиль провел три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ). Дважды игрок выходил на замену на 90-й минуте матча. В игре шестого тура против «Арсенала» (2:1) голландец появился на поле на исходе часа встречи, но через 12 минут был заменен из-за травмы.

Голландец перешел в российский клуб летом 2019 года из «АЗ Алкмар» за 16 миллионов евро. Это рекордный трансфер в истории «Спартака».