«Спартак» избавился от купленного за рекордные деньги футболиста

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль перешел в немецкий «Фрайбург». Об этом сообщается на официальном сайте московской команды.

Голландец заключил с командой однолетнее арендное соглашение с возможностью продления еще на год. Финансовые детали контракта не раскрываются. «Спартак» пожелал полузащитнику удачи в Бундеслиге.

В нынешнем сезоне Тиль провел три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ). Дважды игрок выходил на замену на 90-й минуте матча. В игре шестого тура против «Арсенала» (2:1) голландец появился на поле на исходе часа встречи, но через 12 минут был заменен из-за травмы.

Голландец перешел в российский клуб летом 2019 года из «АЗ Алкмар» за 16 миллионов евро. Это рекордный трансфер в истории «Спартака».

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