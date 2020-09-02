Берлинская клиника обнародовала новые данные о состоянии Навального

Алексей Навальный остается на ИВЛ в реанимации. Новые данные о его состоянии обнародовала берлинская клиника «Шарите», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что симптомы отравления продолжают спадать. «Состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остается серьезным. Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает», — говорится в заявлении клиники. «Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключать», — отмечается в сообщении.

Ранее в правительстве ФРГ сообщили, что военные токсикологи обнаружили в организме оппозиционера следы «Новичка». В связи с новой информацией МИД Германии вызвал российского посла. Также Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные и сообщил, что проинформирует об этом партнеров по ЕС и НАТО.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Его поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа его доставили в клинику в Берлине.