Разработчик «Новичка» оценил заявление Германии о Навальном

Симптомы отравления Алексея Навального не похожи на отравление нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Об этом «Интерфаксу» сообщил разработчик отравляющего вещества Владимир Углев.

По его словам, воздействие яда на организм человека имеет гораздо более серьезные последствия.

«Применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и "Новичок" (А-234) — можно исключить из списка веществ, так как из-за высокого давления паров при температуре более плюс 20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди», — заявил Углев.

Источник РИА Новости в среде разработчиков «Новичка» также усомнился в выводах немецких врачей. «Отравление Навального "Новичком" привело бы его к смерти, а не к коме», — сказал он.

Ранее 2 сентября власти Германии со ссылкой на военных токсикологов заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок». В связи с новой информацией МИД Германии вызвал российского посла. Также Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные и сообщил, что проинформирует об этом партнеров по ЕС и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах о наличии в организме Навального следов отравляющего вещества.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине. Пациент по-прежнему находится в коме.