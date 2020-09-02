В Госдуме потребовали от Германии подтвердить заявления о «Новичке» у Навального

Заявления об обнаружении в организме находящегося на лечении в Берлине Алексея Навального следов веществ из группы «Новичок» должны быть подтверждены конкретными и весомыми доказательствами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что подкрепление этих сведений необходимо, так как ситуация может «превратиться в очередную провокацию в стиле "хайли лайкли"», и напомнил, что немецкая сторона до сих пор не ответила на запрос Генпрокуратуры России в Министерство юстиции Германии. Российское ведомство попросило предоставить результаты анализов оппозиционера на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. Слуцкий добавил, что российские эксперты не нашли в организме пациента следов яда или умышленного отравления.

Депутат также заявил, что Россия в первую очередь заинтересована в определении точных причин произошедшего с Навальным и несколько раз говорила о своей открытости к сотрудничеству. Он призвал действовать лишь во благо пациента и не политизировать его состояние, выразив надежду на то, что немецкая сторона предоставит «взвешенную позицию».

Ранее 2 сентября в правительстве ФРГ сообщили, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы «Новичка». Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства случившегося, российского посла вызовут в МИД Германии.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционера госпитализировали в токсикореанимацию городской больницы. Он впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине. 24 августа немецкие врачи сообщили, что, по результатам предварительных исследований, у россиянина интоксикация веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.