Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Совфеде оценили слова Тихановской об украинском Крыме
На Украине выявили рекордное число заразившихся коронавирусом
Xiaomi раскритиковала невышедший iPhone 12
Блогер опробовал необычную диету, похудел и констатировал собственное отупение
Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем
Указ о лишении титула наследника главного вора Азербайджана оказался фальшивкой
Партнер Фургала признался в организации убийств
Раскрыты результаты вскрытия Легкоступовой
Новый тренер «Барселоны» возродил в команде установленное Гвардиолой правило
Новости партнеров

Премьер поддержал просьбу главы Краснодарского края об обновлении парка «скорых»

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Мишустин и Вениамин Кондратьев
Михаил Мишустин и Вениамин Кондратьев
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным обратился к главе кабинета министров с просьбой, касающейся обновления автопарка «скорых». Премьер подержал просьбу главы региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В ходе встречи Вениамин Кондратьев доложил Михаилу Мишустину о сложившейся в регионе эпидситуации и о возросшей на медицину нагрузке.

В крае и на курортах ситуация остается стабильной. В настоящее время не закрыт ни один из 21 инфекционных госпиталей. Развернуто 4289 коек, из них свободно около 30 процентов. Не прекращается и поддержка медиков во время пандемии. На выплаты из краевого и федерального бюджетов предусмотрено 2,3 миллиарда рублей. На сегодняшний день выплаты и отпускные получили 18161 медработник на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Из них федеральных – 1,5 миллиарда.

В условиях пандемии значительно возросла нагрузка на всю систему здравоохранения. Особенно это касается службы скорой помощи.

«На весь край 663 автомобиля «скорой». Из них почти половина со сроком службы старше пяти лет. Мы отвлекаем от работы машины из муниципалитетов, чтобы доставить больных в госпитали. Прошу оказать содействие в приобретении 50 автомобилей скорой помощи класса «В» и 10 автомобилей класса «С». В целом они нужны для функционирования скорой медицинской помощи, для сохранения здоровья и жизни людей», — обратился к премьеру Вениамин Кондратьев.

На закупку автомобилей потребуется около 250 миллионов рублей. Михаил Мишустин поддержал эту просьбу. «От того, как быстро «скорая» подъедет, как автомобиль оснащен, зависят жизни людей. Поможем. Соответствующие решения будут приняты», — сказал глава правительства.

Михаил Мишустин 1 сентября находился с рабочей поездкой в Краснодаре. Премьер-министр РФ посетил Кубанский государственный университет и пообщался с молодыми учеными.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Кубани восстановят реки после засухи
Глава Кубани предложил расширить горевший заповедник «Утриш»
Экспорт сахара из Краснодарского края увеличился в восемь раз
Другие материалы рубрики
Россия00:0727 августа

«Возьмут полотенце, засунут в него кусок мыла и изобьют»

Минобороны объявило о победе над дедовщиной. Как она появилась и что о ней думают солдаты-срочники?
10:25Сегодня

Вторую волну коронавируса в России в сентябре поставили под сомнение

09:18Сегодня

В Совфеде оценили слова Тихановской об украинском Крыме

07:52Сегодня

В России задумали запретить фотографировать книги в магазинах

Россия00:02 1 сентября

«Ее вытащили с того света»

Врачи спасли маленькую Алет от смерти. Чтобы вернуть ей нормальную жизнь, нужна ваша помощь
07:17Сегодня

Москвичам пообещали два бабьих лета 

06:43Сегодня

Белорусы в Крыму оценили заявление Тихановской о полуострове

05:58Сегодня

Россиян предупредили об опасности опавшей листвы в парках

Россия00:0125 августа

«Одних прививают, а другие получают пустышку»

В России начинается вакцинация от коронавируса. Почему к новой вакцине так много вопросов?
01:43Сегодня

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты медикам по коронавирусу

00:21Сегодня

Жириновский сделал прививку от коронавируса

23:34 1 сентября

Москвичей предупредили об опасности ежей 

Россия
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Главное о коронавирусных ограничениях в школах и новых правилах для бизнесменов
Россиянин каждый год делал флюорографию и умер от рака легкого
«Возьмут полотенце, засунут в него кусок мыла и изобьют»
Минобороны объявило о победе над дедовщиной. Как она появилась и что о ней думают солдаты-срочники?
Демограф объяснил сокращение населения в России из-за пандемии
Онищенко раскритиковал российские власти за «избыточный» карантин
Все материалы
Мир
Мужчина остался в гостях у знакомой семьи и убил двух детей
Индийский Сталинград
Почему мир забыл одно из самых важных сражений Второй мировой и что о нем помнят очевидцы
Трамп предрек США революцию
Оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России
Роза пустыни
Стильная, смелая, прогрессивная: как мир полюбил жену Башара Асада и за что возненавидел ее
ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом
Синдзо АбэПремьер-министр Японии ушел в отставку
Он считал себя другом Путина и годами пытался вернуть Курилы. Но так и не смог
Все материалы
Бывший СССР
Красно-белые идут
Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Все материалы
Экономика
Названы российские регионы с самыми экономными жителями
Синий богатырь
Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
Минпромторг предложил отказаться от обязательной книги жалоб в магазинах
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
Основатель Zoom за день заработал пять миллиардов долларов
«СПГ — своими силами»
Новые заводы СПГ компаний «Новатэк» и «Коксохиммонтаж» положительно повлияют на экономику и экологию
Мишустин выделил 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты
Все материалы
Силовые структуры
Заподозривший отравление россиянин зарезал жену и тещу
«Крики детей были самыми страшными звуками той ночи»
Лучший пароход СССР затонул, столкнувшись с сухогрузом. 423 человека погибли из-за ошибок капитанов
Полиция возбудила дело после избиения блогера Егора Жукова
ФСБ сообщила о ликвидации законспирированной ячейки сборщиков денег террористам
Адвокат Ефремова пообещал устроить в суде «разнос» на основании видеозаписи
Все материалы
Наука и техника
Тухлые «консервы» Гитлера
Как начиналась Вторая Мировая война: уникальные снимки немецких захватчиков
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Трофим Ломакин«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму
Все материалы
Культура
Раскрыты подробности смерти писателя Владислава Крапивина
Группа «Блестящие»Руки вверх, лодочник
Жанна Фриске, новый Борис Моисеев и астральная сестра Цоя: кто развлекал Россию в год фильма «Брат»
Отец Цоя опроверг сведения о письме Путину с просьбой запретить фильм о сыне
«Десять тысяч упоротых рыл»
 
Любимой группой Жириновского оказался «Сектор Газа»
«Вместе с Советским Союзом рухнула и национальная идея»
1997 год в российском шоу-бизнесе: от фильма «Брат» до «Мумий Тролля»
Prodigy удивились отсутствию смертей на безумном концерте в Москве
Все материалы
Интернет и СМИ
67-летней легенде порно предъявили новые обвинения в изнасилованиях
«Предохраняться? А зачем?»
Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
Соловьев ударил кулаком и пригрозил «взять за мошонку» своего критика
«На россиянах наживаются»
Российские пользователи страдают от цензуры на YouTube. Как это исправить?
Автор «Дневника Хача» переехал в США и признал себя «бомжарой»
Бункер с даркнетом
 
В России начался масштабный флешмоб со школьными фотографиями
Все материалы
Ценности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 53-летняя женщина назвала проверенный способ быстро похудеть
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Женщина стала мультимиллионершей и еще 25 лет работала в супермаркете
«Я позволял себе шалость»
Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
Мужчина заподозрил мать в одержимости призраками и отрубил ей голову
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
Невеста перенесла сердечный приступ на собственной свадьбе
Все материалы
Audi обновила кроссовер Q2
Новый Rolls-Royce Ghost
Всё, что нужно знать о самой технологичной модели британской марки
Компания Peugeot рассекретила обновленный кроссовер 3008
Тест кроссовера Opel Grandland X
Знакомимся с франко-немецким вседорожником, с которым Opel вернулся в Россию
Toyota Land Cruiser Prado обновился и получил более мощный дизель
Тернистый путь полноприводных мотоциклов
Чем байки с двумя ведущими колесами лучше традиционных мотоциклов и что с ними не так
Объявлены цены на улучшенный Nissan X-Trail для России
Все материалы
Дом
Квартиру Шостаковича выставили на продажу за 89 миллионов рублей
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Москвичи обоготворили общественные туалеты
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
Жителей российского города обязали платить за дождь и снег
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
В Петербурге уничтожили исторический фасад ради магазина
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда
Все материалы