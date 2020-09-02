Премьер поддержал просьбу главы Краснодарского края об обновлении парка «скорых»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным обратился к главе кабинета министров с просьбой, касающейся обновления автопарка «скорых». Премьер подержал просьбу главы региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В ходе встречи Вениамин Кондратьев доложил Михаилу Мишустину о сложившейся в регионе эпидситуации и о возросшей на медицину нагрузке.

В крае и на курортах ситуация остается стабильной. В настоящее время не закрыт ни один из 21 инфекционных госпиталей. Развернуто 4289 коек, из них свободно около 30 процентов. Не прекращается и поддержка медиков во время пандемии. На выплаты из краевого и федерального бюджетов предусмотрено 2,3 миллиарда рублей. На сегодняшний день выплаты и отпускные получили 18161 медработник на общую сумму 1,8 миллиарда рублей. Из них федеральных – 1,5 миллиарда.

В условиях пандемии значительно возросла нагрузка на всю систему здравоохранения. Особенно это касается службы скорой помощи.

«На весь край 663 автомобиля «скорой». Из них почти половина со сроком службы старше пяти лет. Мы отвлекаем от работы машины из муниципалитетов, чтобы доставить больных в госпитали. Прошу оказать содействие в приобретении 50 автомобилей скорой помощи класса «В» и 10 автомобилей класса «С». В целом они нужны для функционирования скорой медицинской помощи, для сохранения здоровья и жизни людей», — обратился к премьеру Вениамин Кондратьев.

На закупку автомобилей потребуется около 250 миллионов рублей. Михаил Мишустин поддержал эту просьбу. «От того, как быстро «скорая» подъедет, как автомобиль оснащен, зависят жизни людей. Поможем. Соответствующие решения будут приняты», — сказал глава правительства.

Михаил Мишустин 1 сентября находился с рабочей поездкой в Краснодаре. Премьер-министр РФ посетил Кубанский государственный университет и пообщался с молодыми учеными.

