Диана Куприянова стала директором по маркетингу мультимедийного сервиса Okko

Департамент маркетинга мультимедийного сервиса Okko возглавила Диана Куприянова. В должности директора по маркетингу Диана будет отвечать за обеспечение лидерских позиций Okko на рынке мультимедийных сервисов, ценовую политику, формирование маркетинговой и бренд-стратегии Okko, а также эффективные коммуникации с клиентами. Об этом говорится в сообщении мультимедийного центра.

«Я рада, что Диана Куприянова присоединилась к команде Okko. Уверена, что её опыт запуска и координации цифровых проектов поможет усилить лидерские позиции Okko на рынке OTT-сервисов, обеспечив достижение наших стратегических целей», — отметила Яна Бардинцева, генеральный директор Okko.

Диана имеет более чем 10-летний опыт работы в менеджменте. Более 5 лет она занималась запуском сервисов и проектов, разработкой стратегий и операционными задачами в компании Яндекс, из них 2 года в качестве руководителя бренда и маркетинга Яндекс.Драйва. У Дианы более 6 лет опыта работы с персоналом в компаниях Яндекс и «Анкор» и опыт преподавания. Диана Куприянова имеет ученую степень кандидата экономических наук.

«Меня вдохновляют амбициозные цели Okko, поэтому я очень рада присоединиться к команде. Впереди много работы, связанной с самыми разными направлениями. Уверена, что вместе с профессионалами, работающими в Okko, мы покажем высокие результаты», — прокомментировала свое назначение Диана Куприянова.

Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko —17 миллионов человек.

