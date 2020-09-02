Президент США Дональд Трамп объяснил жестокость американских полицейских. Об этом он рассказал во время интервью Fox News, фрагмент был опубликован в Twitter-аккаунте Pod Save America.

Американский лидер подчеркнул, что у правоохранителей есть примерно четверть секунды, чтобы принять верное решение. «Если вы его не примете — вы мертвы», — объяснил он.

Трамп отметил, что с подобной проблемой можно столкнуться, даже если человек служит в полиции много лет. «Они могут десять тысяч раз совершить великий поступок, что они и делают, но люди запомнят одно неверное решение», — добавил президент. Он также сравнил полицейских с игроками в гольф и описал их действия в этот момент глаголом choke, которое имеет двойное значение на русском языке: задушить кого-то — что является отсылкой к смерти Джорджа Флойда — а также не делать что-то в нужный момент из-за внезапной потери уверенности.

Ранее Дональд Трамп назвал единственный способ, с помощью которого можно остановить насилие и беспорядки в стране. По его мнению, это сила. В середине июня американский президент также назвал четыре меры, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию с беспорядками в стране.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

На фоне протестов Дональд Трамп решил подписать исполнительный указ, целью которого станет реформа полиции. Она будет направлена на то, чтобы мотивировать полицейские департаменты использовать современные стандарты в области применения силы.