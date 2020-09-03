Просители украли кости родственников чиновника в надежде заслужить его доверие

Двое жителей Гуанси-Чжуанского автономного района Китая раскопали могилу и украли кости в надежде заслужить расположение чиновника. Об этом сообщает издание Global Times.

В 2018 году самопровозглашенный мастер фэншуя по фамилии Ван пытался дать взятку чиновнику по фамилии Вэй за помощь в решении проблемы. Государственный служащий отказал просителю.

В надежде заслужить его доверие, Ван вместе с сообщником пробрался на кладбище и раскопал могилы родственников Вэя. Они украли из могил останки бабушки, дедушки и тестя чиновника и спрятали их в секретной пещере. Мужчины ждали, пока Вэй обнаружит пропажу и обратится к Вану с просьбой найти его усопших родных.

Но прежде, чем план Вана успел воплотиться в реальность, его сообщник признался в содеянном полиции. Правоохранители задержали Вана. Похищенные кости найдены и возвращены в могилы.

Ранее сообщалось, что в Кении мертвеца достали из могилы, чтобы снять с него служебную форму. Представители организации по делам молодежи округа Какамега, в которой он работал, пришли к его семье и попросили вернуть униформу.