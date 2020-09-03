Детей заподозрили в поджоге многоквартирного дома в российском городе

Омские спасатели заподозрили несовершеннолетних в поджоге жилого дома №64 на улице 3-й Молодежной. Утром 3 сентября в многоквартирном здании загорелись балконы с первого по пятый этажи. Об этом сообщает NGS55.RU.

По данным портала, жильцы вовремя заметили дым, позвонили в пожарную службу, а затем уведомили о случившемся соседей. Из горящего здания им удалось вывести два десятка человек. Еще 16 жителей, в том числе троих детей, эвакуировали сотрудники российского МЧС. В течение получаса огонь был потушен, никто не пострадал.

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Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС и эксперты испытательной лаборатории. Одна из версий — детская шалость. По словам специалистов, намеренный поджог уже исключен по результатам замеров газоанализатором — остатков горючих и других легковоспламеняющихся жидкостей в доме не обнаружено. Возгорание из-за непотушенной сигареты также исключено — огонь слишком быстро охватил здание.

«Так как огонь стремительно распространялся, мы пришли к выводу, что источником возгорания могла стать спичка. Рассматривается версия, основанная на словах очевидцев, о детской шалости», — сообщил один из специалистов.

Осенью 2019-го в чувашской деревне Малые Торханы ребенок спалил частный дом, принадлежавший его бабушке. Двухлетний мальчик поджег вещи возле печи, пока взрослые находились в другом помещении. Строение сгорело, никто из жильцов не пострадал. В мае 2018-го аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде.

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