Найдена затерянная крепость древних египтян

Археологи в Израиле нашли затерянную крепость возрастом 3200 лет, которую построили египтяне и ханаанеи для борьбы с филистимлянами. Об этом сообщает издание Live Science.

Военное сооружение, получившее название Крепость Галон, датируется серединой XII века до нашей эры, во времена, в которые, согласно Ветхому Завету, жил библейский герой Самсон. По историческим данным, регионом Ханаан правили египтяне, однако вскоре туда прибыли израильтяне и филистимляне, что побудило ханаанеев и египтян построить укрепления.

Руины крепости размером 18 на 18 метров были обнаружены неподалеку от кибуца (сельскохозяйственной коммуны) Галон в 70 километрах от Иерусалима. Она имела четыре сторожевых башни и порог весом 3,3 тонны, вырезанный из массивной скалы. Археологи также нашли керамические артефакты в комнатах, расположенных на каждой стороне форта.

В те времена древние израильтяне обосновались в неукрепленных поселениях в Иудейских горах, которые проходят через территорию нынешней центральной части Израиля и Западного берега реки Иордан. По словам археологов, филистимляне захватили власть на западе, вдоль южного побережья Средиземного моря и на равнинах за его пределами, где они построили такие большие города, как Ашкелон, Ашдод и Гат. Крепость Галон была попыткой ханаанеев и египтян справиться со сложной геополитической ситуацией.