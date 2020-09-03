Теннисистка Кузнецова объяснила свои слова о деградации русских за рубежом

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в интервью «Ленте.ру» объяснила свою цитату о деградации русских людей, переехавших за границу.

Кузнецова заявила, что ее слова вырвали из контекста. «Я сказала, что многие периодически хают нашу страну и говорят, что за рубежом лучше. Но на мой взгляд, везде есть минусы и плюсы. Просто люди, уехавшие из страны, зачастую селятся в русских общинах и не учат английский», — объяснила теннисистка. Она добавила, что каждый человек сам выбирает, как жить.

В июле Кузнецова в прямом эфире журналистки Марии Командной в Instagram заявила, что те, кто уехал в другие страны, останавливаются в развитии. «В той же Америке, на Брайтон-Бич люди говорят: "Я с Рашки приехал, я не спикаю по-английски". Идет какая-то деградация», — заметила она тогда.

Кузнецова — четырехкратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» (в ее активе по две победы в одиночном и парном разрядах), победительница 34 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), а также бывшая вторая ракетка мира. По состоянию на август 2020 года она занимает 34-ю строчку мирового рейтинга.