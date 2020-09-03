Спецназ задержал россиян за торговлю наркотиками через «Пятерочку»

Сотрудники полицейского спецназа «Гром» задержали троих жителей Екатеринбурга (Свердловская область) по подозрению в торговле наркотиками в даркнете. Об этом в четверг, 3 сентября, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По словам Горелых, в ходе спецоперации были выявлены и ликвидированы интернет-магазины Blackmarket и «Пятерочка» — клон известной торговой сети. Оба занимались торговлей наркотиками. В отношении троих задержанных были возбуждены дела по пяти статьям УК РФ, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Задержанные — участники организованной преступной группировки (ОПГ) — по данным следствия, торговали наркотиками в течение года. В январе 2019-го они приобрели лабораторное оборудование, химические реактивы и жидкости, а подпольный цех разместили в гаражах на территории бывшего стекольного завода поселка Воздвиженка (Каслинский район Челябинской области).

За год от продажи наркотиков фигуранты, по словам Горелых, получили более 9,5 миллиона рублей. На эти деньги они приобрели автомобиль Infiniti, а также дом и земельный участок в Крыму. На имущество задержанных уже наложен арест.

31 августа сообщалось, что сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России вместе с коллегами из МВД Латвии на территории двух стран провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны участники международной этнической наркогруппировки.