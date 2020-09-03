В России предрекли рост числа фракций в заксобраниях после выборов в сентябре

Одним из итогов выборов в сентябре станет рост числа фракций в заксобраниях. Об этом заявил доцент МГУ им М.В. Ломоносова Григорий Казанков во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного единому дню голосования, передает ТАСС.

«Я думаю, что во всех законодательных органах субъектов, куда проходят сейчас выборы, будет пять и больше прошедших партий, пять и больше фракций. Это будет самое важное новшество, которое принесет предстоящий единый день голосования <…> Если ситуация кардинально не изменится и не будет каких-то кардинальных изменений федерального масштаба, то и в следующей Госдуме тоже будет не четыре фракции, а больше», — сказал Казанков.

Эксперт также не исключает, что в некоторых законодательных органах число фракций может увеличиться до шести или семи.

«Есть огромное количество людей, которых четыре существующие парламентские партии абсолютно никаким образом не удовлетворяют. И если раньше они как-то еще были согласны на выбор, что называется, лучшего из худшего для себя, то теперь такого варианта для них не существует<…> Сейчас появился целый спектр возможностей, они этими возможностями будут пользоваться, причем хочу сказать, что, наверное, в значительной степени они отберут электорат как раз у партий парламентской оппозиции, а не у "Единой России". И могут отобрать довольно серьезно», — отметил специалист.

На 13 сентября запланированы прямые выборы губернаторов в 18 регионах, 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.