В Африке научились получать энергию из бананов

Жители Уганды научились получать энергию с помощью бананов и продуктов жизнедеятельности коров. Об этом сообщает CNBC.

Масштабное обеспечение африканской страны биотопливом планирует взять на себя Green Heat International. Для этого компания уже собирает сельскохозяйственные отходы и перерабатывает их. Например, из угольной пыли и банановой кожуры фермеры делают брикеты, которые используют в качестве дров. В Уганде также придумали способ производства газа из органических веществ. Для этого берут воду, навоз и мочу коровы. Смесь помещают в котел, который генерирует газ сразу в систему передачи на кухню.

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Управляющий директор компании Green Heat International Вианни Тумвезиджи (Vianney Tumwesige) считает, что такой метод энергообеспечения является наиболее эффективным для страны, где большая часть населения работает в сельском хозяйстве (65 процентов на 2016-2017 годы). Это особенно актуально сейчас, когда в стране наблюдается рост рождаемости, а у жителей нет средств обеспечить себя дровами, которые являются дорогим сырьем в стране. В настоящий момент Тумвезиджи доволен результатами и не планирует останавливаться. В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН заявили, что наблюдают за работой Green Heat и считают их опыт хорошим примером для других стран.

В июле 2020 года российские ученые из Уральского федерального университета разработали специальную технологию, с помощью которой планировали перерабатывать отходы в биотопливо и лекарственные вещества. Их система была основана на действии катализаторов, которые позволяли получать из целлюлозы спирт без опасных примесей и использовать его в медицинских целях.

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